Eisen tot acht jaar voor plofkraken Duitsland

AMSTERDAM - Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag tegen drie mannen gevangenisstraffen tot acht jaar geëist, wegens het plegen van twee plofkraken in Duitsland in februari 2017. Zij bliezen in Neukirchen-Vluyn en in Aachen-Simmerath geldautomaten op, waarbij grote schade werd aangericht. Alleen bij de eerste kraak, in Neukirchen-Vluyn, werd geld buitgemaakt, bijna 120.000 euro. De tweede kraak leverde niets op.