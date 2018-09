Waan je op de maan

Cappadocië, Turkije

Omdat jij wellicht geen idee hebt hoe de beroemde rotsformaties in Turkije eruit zien, zetten we Capadocië toch nog maar even in de lijst. Het gebied heeft zeker veel weg van een maanlandschap, maar er zijn duidelijkere maanlandschappen zoals je verder in deze lijst zult zien. Maar eerlijk is eerlijk, Capadocië hoort zeker bij de meest imponerende landschappen ter wereld! Vulkaanuitbarstingen, erosie, regen en wind hebben gezorgd voor de meest vreemde vormen in het gebied.

El Valle de la Luna, Chili

De naam zelf zegt het al: de maanvallei in Chili. Een bijzonder landschap dat bestaat uit verschillende steen- en zandformaties met de meest bizarre texturen zorgt voor het echte buitenaardse gevoel. Tijdens een wandeling door El Valle de la Luna waan je je pas echt op de maan, of zelf op Mars! Extra mooi is de vallei tijdens een zonsondergang. De toch al uiteenlopende kleuren worden extra benadrukt of kleuren zelf mee met de rode, paarse en roze lucht.

Vale de Lua, Brazilië

Zelfs onder de Brazilianen is dit paradijs op aarde nog relatief onbekend. Vale de Lua, ofwel vallei van de maan, is een uniek gebied vol ronde rotsformaties en natuurlijke wateren. De rotsen zijn misschien nog het best te vergelijken met versteende golven. Behalve watervallen, waterbronnen en prachtig gevormde gesteentes, ligt het gebied vol kristallen wat zelfs vanuit de ruimte nog voor een extra glinstering zorgt.

Nationaal Park Timanfaya, Spanje

Je zou het misschien niet zo snel verwachten, maar ook op Lanzarote kun je genieten van een adembenemend maanlandschap. In het Nationaal Park Timanfaya, oftwel vuurbergen, zijn de restanten van gigantische vulkaanuitbarstingen terug te vinden. Een kilometerslang gebied is bedolven onder lava en er zijn tientallen kraters. Opmerkerlijk aan Timanfaya is dat de aardkorst op sommige plekken zo dus is, dat je je hand direct zou verbranden wanneer je deze in de grond steekt. Op slechts tien centimeter diepte wordt al een temperatuur gemeten van 140 graden!

Haleakalã, Hawaii

Op het eiland Maui vind je de Haleakalã krater die erg veel weg heeft van een heus maanlandschap. Opmerkelijk genoeg is Haleakalã Hawaïaans voor 'huis voor de zon'. Volgens een legende zou de halfgod Maui de zon hier gevangen houden om zo de dag langer te laten duren. De krater is behalve voor het maanlandschap ook het bezoeken waard vanwege het heldere zicht in de nacht. Haleakalā is dan ook een van de beste plaatsen in de Verenigde Staten voor astronomische observatie. Vrij bijzonder om vanaf een maanlandschap naar de echte maan te kijken.

Wadi Rum, Jordanië

De Wadi Rum werd in 2011 door Unesco op de Werelderfgoedlijst gezet en wordt gekenmerkt door haar rotswanden van zandsteen en graniet. Dankzij de rode kleur die overheerst waan je je wellicht eerder op Mars dan op de maan, maar het landschap is desalnietemin prachtig. Eén keer per jaar, tijdens het Distant Heat festival, is het buitenlandse gevoel ver te zoeken. De Wadi Rum verandert dan voor drie dagen in een danstempel.

Lakagigar, IJsland

Een gigantische vulkaanuitbarsting in 1983 die maar liefst negen maanden duurde, ligt ten grondslag aan het bijzondere maanlandschap van Lakagigar in IJsland. De hoeveelheid lava die werd uitgespuwd wordt beschouwd als de grootste lavamassa in de menselijke geschiedenis. In Lakagigar vind je spectaculaire kraters, vreemd gevormde uitstulpsels, bergen en meren.