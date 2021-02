Schilderij prins Bernhard dat eerder 45.000 euro opleverde, opnieuw geveild

„Om de vier of vijf jaar leverde de prins iets in voor de veiling”, weet marketingman en toenmalig gala-voorzitter René van Ass. „Het werd geregeld door onze vaste veilingmeester Diederik Westerhuis.” De zaal vol genodigden in avondkleding zagen hoe Bernhards inbreng steevast werd gekocht door de Brabantse vastgoedondernemer Harrie van de Moesdijk. „Steeds voor hetzelfde bedrag”, herinnert Van Ass zich.

„We komen werk van prins Bernhard zelden tegen”, zegt Judith Kunz van Kunstveiling.nl, dat het schilderijtje van nog geen 30 bij 40 centimeter kreeg aangeboden. „Wij hebben het doek overigens niet van de familie Van de Moesdijk, maar van anderen. Blijkbaar hebben zij het weer cadeau gekregen.” Bovenop de prijs is de koper overigens ook nog 15 procent veilingkosten verschuldigd.

Onderzoek naar kanker

In 2001 was op opbrengst bestemd voor onderzoek naar lymfeklierkanker in het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam. Daarvoor hadden de dinergasten in het Hotel van Oranje wel wat over. Het badpak waarin Inge de Bruijn Olympisch zwemkampioene werd, ging bijvoorbeeld voor zo’n 18.000 euro van de hand. Artiesten als Hans Dulfer, Trijntje Oosterhuis en de Venga Boys traden op, terwijl de feestvreugde in totaal ongeveer 450.000 euro opbracht.