Excuses RT-presentator voor oproep verdrinken Oekraïense kinderen

„Ja, dit gebeurt: je bent live, je laat je meeslepen. En je kan niet stoppen”, schrijft de presentator op sociale media. Krasovski zei vorige week dat hij vindt dat kinderen die kritisch zijn op Rusland „rechtstreeks in een rivier met een sterke stroming” gegooid zouden moeten worden of moeten worden opgesloten in een hut of zelfs verbrand worden.

Tevens ontkende hij het bestaansrecht van Oekraïne, riep op tot het neerschieten van Oekraïners, en bagatelliseerde verkrachting. Hij reageerde daarmee op uitspraken van een Russische schrijver die vertelde dat kinderen in de jaren tachtig, toen Oekraïne nog deel uitmaakte van de Sovjet-Unie, al zeiden dat ze beter af zouden zijn zonder inmenging uit Moskou. Begin oktober zei hij nog over massale raketaanvallen op Oekraïne – waarbij toen 14 doden en ongeveer 100 gewonden vielen – dat die hem „gelukkig” maakten.

Boze reacties in Kiev

De uitspraken van de RT-presentator leidden tot boze reacties in Kiev. „Regeringen die RT nog altijd niet verboden hebben, moeten dit fragment bekijken”, zei de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmitro Koeleba. Hij sprak van het „agressief aanzetten tot genocide” en zei dat het „niets van doen heeft met vrijheid van meningsuiting.”

Krasovski kreeg ook kritiek uit Rusland. Zijn hoofdredacteur Margarita Simonjan noemde de uitspraken „walgelijk” en de belangrijkste Russische onderzoeksautoriteit zegt een onderzoek in te stellen.

De Europese Unie heeft in maart opdracht gegeven om RT te blokkeren omdat de zender Russische staatspropaganda over de oorlog in Oekraïne verspreidt. De zender moet ook in Nederland geblokkeerd worden.