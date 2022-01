Speurwerk van nicht overleden Tamar (14) bleek gouden tip

Binnenland

Ruim 200 mensen bij wake voor Dean

Meer dan tweehonderd mensen hebben woensdagavond een wake voor de omgekomen Belgische kleuter Dean bijgewoond bij een kerk in zijn woonplaats Verrebroek. Zijn moeder was ook aanwezig bij de stille bijeenkomst en barstte in tranen uit toen ze alle knuffels, ballonnen, kaarsen en bloemen zag voor haar...