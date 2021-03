21-Jarige Rotterdammer aangehouden voor beschieten Poolse supermarkt

Dezelfde winkel aan de Franselaan was zondagavond ook al beschoten. In beide gevallen raakte niemand gewond. De politie onderzoekt nog of er een verband is tussen de beschietingen en of ze gekoppeld kunnen worden aan de explosies die afgelopen maanden bij meerdere Poolse supermarkten plaatsvonden.

Voor de explosies werd eerder al een verdachte opgepakt, die is inmiddels ook weer vrijgelaten.