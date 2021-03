RIVM waarschuwt voor sint-janskruid

Zeker in combinatie met geneesmiddelen wordt het kruid afgeraden. Mensen gebruiken kruidenpreparaten met sint-janskruid bijvoorbeeld om beter te kunnen slapen. Het is onbekend hoeveel mensen het gebruiken.

„Door sint-janskruid werken sommige geneesmiddelen minder goed. Het vermindert bijvoorbeeld de werking van chemotherapie of middelen tegen schimmel- of virusinfecties”, stelt het gezondheidsinstituut. De werking van bijvoorbeeld antidepressiva of kalmeringsmiddelen kan volgens de onderzoekers juist worden versterkt.

Ook het gebruik van sint-janskruid zonder medicijnen kan schadelijk zijn. „Zo kan de huid verbranden als mensen na het gebruik van het kruid in de zon gaan zitten. Ook kunnen andere klachten zoals duizeligheid, diarree en angst optreden”, aldus het RIVM.

Wat de effecten zijn van langdurig gebruik van sint-janskruid is volgens het instituut niet bekend. Ook is er onvoldoende informatie om te bepalen of het gebruik tijdens de zwangerschap veilig is voor het ongeboren kind.