Zeer explosief poeder gevonden in Achterhoeks weiland

Vanwege het gevaar voor de omgeving hebben agenten de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) opgeroepen.

Een getuige zag rond 19.00 uur zakken met pakketjes liggen in een weiland en waarschuwde de politie.

Agenten zetten de omgeving ruim af en waarschuwden de EOD. Die hebben onder meer een robot ingezet om het explosieve poeder uit de pakketjes te krijgen. Het poeder is in de nacht van zaterdag op zondag door de EOD tot ontploffing gebracht in een weiland bij het dorp in de gemeente Bronckhorst.

Om welke stof het gaat is niet bekend gemaakt. Hou zou gaan om spul dat ’in het criminele circuit veel wordt gebruikt’.