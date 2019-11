Ter Apel wil veiligelanders kwijt

In Ter Apel staat het enige asielaanmeldcentrum van ons land. De burgemeester wil dat er een apart aanmeldpunt komt voor mensen uit veilige landen. Ⓒ Foto ANP

Ter Apel - Een apart aanmeldcentrum voor asielzoekers uit veilige landen is nodig om overlast tegen te gaan, vindt burgemeester Jaap Velema van de gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt. Daar staat nu het enige aanmeldcentrum van ons land. Velema wil dat asielzoekers uit zo’n veilig land zich elders in Nederland kunnen melden om een procedure te starten. Staatssecretaris Broekers-Knol (Justitie) zegt in een reactie aparte en sobere opvang voor die groep ’te verkennen’.