Hof vindt spionage Duitse dienst BND ongrondwettelijk

In 2015 werd bekend dat de Bundesnachrichtendienst jarenlang andere landen had bespioneerd via internet, waaronder ook Nederland. De Duitse dienst deed dat onder andere in samenwerking met de Amerikaanse NSA die na de aanslagen van 11 september 2001 op gang kwam en die inmiddels is beperkt. In diverse landen werden onder andere politieke kopstukken afgeluisterd en grote defensiebedrijven bespioneerd.

Het hof deed uitspraak in een zaak die door organisaties voor burgerrechten en van journalisten was aangespannen, die vonden dat de praktijken van de BND tegen de grondwet ingaan.

De Duitse regering verdedigde de werkwijze van de BND in januari. De informatie die door de dienst wordt ingezameld is volgens haar onmisbaar. De wet op de inlichtingendienst werd in 2016 al een keer herzien.