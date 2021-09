Man die vastzit wegens doden van zijn vrouw Tiny (73) vermoordde eerder vorige echtgenote

Binnenland

Vader slachtoffer over steekpartij Hoogkarspel: ’Het mes is dwars door z’n schedel gegaan’

De 15-jarige jongen uit Hoogkarspel die zaterdagavond is gestoken, is al weer thuis uit het ziekenhuis. Het geweld is volgens zijn vader ’bizar groot’ geweest: „Het mes is door z’n schedel gedrongen, zo agressief is die beweging geweest.”