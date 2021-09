Minder coronapatiënten opgenomen in ziekenhuizen, ook daling aantal coronagevallen zet door

Op de intensive cares daalde het aantal Covidpatiënten met 10 tot 154, het laagste aantal sinds 26 juli. Het aantal mensen op de ic’s is hiermee voor de zevende dag op rij afgenomen.

Op de verpleegafdelingen liggen 321 coronapatiënten. Dat is er één meer dan maandag. Op de ic’s werden afgelopen etmaal maar 3 nieuwe patiënten opgenomen. Zo’n lage instroom is sinds 18 juli niet meer voorgekomen. Op de verpleegafdelingen werden 39 coronapatiënten binnengebracht.

Daling van aantal coronagevallen zet door

In de afgelopen zeven dagen registreerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 11.760 positieve tests. Dat is bijna 12 procent minder dan de week ervoor. Nederland is terug op het niveau van eind juni en begin juli, vlak voor het begin van de vierde golf.

Het aantal ziekenhuisopnames daalde naar het laagste niveau sinds half juli. Bij 213 mensen waren de coronaklachten vorige week zo erg dat ze in een ziekenhuis moesten worden opgenomen. De week ervoor waren er (na correctie) 306 opnames. Van de 213 opgenomen coronapatiënten kwamen 56 op een intensive care terecht, tegen 68 de week ervoor en 80 nog een week eerder.

Het aantal geregistreerde sterfgevallen daalde ook, van 45 naar 34, maar dat hoge cijfer van vorige week was een uitschieter. Die werd mede veroorzaakt door nameldingen over mensen die al in augustus aan hun coronabesmetting waren gestorven. Daar is nu geen sprake van, de meeste mensen zijn in de afgelopen twee weken overleden. Onder de coronadoden zijn een twintiger en een vijftiger, maar net als in de voorgaande weken zijn het vooral 80-plussers.

In totaal zijn net geen 2 miljoen mensen positief getest. De teller staat dinsdag op 1.999.592 geregistreerde gevallen. De bureaus die de coronatests uitvoeren, zijn wettelijk verplicht om elke positieve test door te geven.

Twee op de drie mensen die in september positief testten, waren niet gevaccineerd tegen het coronavirus.

Het reproductiegetal daalde een fractie. Het cijfer, dat aangeeft hoe snel het virus zich verspreidt, stond vrijdag op 0,91 en is nu 0,90. Dat betekent dat honderd mensen die het coronavirus onder de leden hebben, gemiddeld 90 anderen besmetten. Zij steken op hun beurt 81 mensen aan, die het virus vervolgens overdragen aan zo’n 73 mensen. Bij elke stap wordt de groep nieuwe dragers iets kleiner. Hoe verder het getal zakt, hoe sneller het aantal besmettingen daalt, tot de epidemie uitdooft.

Scholen en kinderdagverblijven zijn nog steeds een belangrijke plek waar mensen het virus oplopen, maar het aandeel daalt in vergelijking met andere bronnen. Vergeleken met vorige week groeit de groep mensen die besmet is geraakt door mensen die bij hen op bezoek kwamen of doordat ze zelf bij anderen op bezoek gingen.

Jonge kinderen, van 5 tot en met 14 jaar, vormen nog altijd de grootste groep onder de positief getesten. Maar in die leeftijdsgroep daalt het aantal gevallen snel. Het aantal positieve tests stijgt wel iets onder ouderen, maar het gaat nog om heel kleine aantallen.

Forse stijging van aantal testen voor toegang

Sinds de invoering van de CoronaCheck-app voor de horeca laten steeds meer mensen zich testen op het coronavirus. Het aantal testen is in een week tijd verdrievoudigd. Vorige week lieten bijna 187.000 mensen zich testen, tegen bijna 65.000 in de week ervoor en iets meer dan 59.000 nog een week eerder.

Sinds afgelopen zaterdag hebben mensen een QR-code in de app CoronaCheck nodig om toegang te krijgen tot restaurants, cafés, theaters en bioscopen. Mensen kunnen zo’n code aanmaken wanneer ze gevaccineerd zijn of wanneer ze net hersteld zijn van een coronabesmetting, maar mensen kunnen zich ook laten testen via Stichting Open Nederland. Met een negatieve uitslag mogen ze naar binnen.

De vele tests brachten niet veel meer besmettingen aan het licht. Van de 186.589 mensen die vorige week werden getest, hadden 200 het coronavirus onder de leden. Dat is 0,1 procent van het totaal. De week ervoor waren 104 van de 64.812 geteste mensen positief, wat neerkomt op 0,16 procent. Nog een week eerder werd het coronavirus vastgesteld bij 164 van de 59.042 geteste mensen (0,28 procent).

Het aantal testen bij de GGD’en daalde voor de derde week op rij. Iets meer dan 160.000 mensen lieten zich daar testen, tegen ruim 146.000 de week ervoor. Het aantal positieve tests daalde echter sneller. Afgelopen week was 7,5 procent van alle testen bij de GGD-locaties positief. Dat is het laagste percentage sinds eind juni en begin juli.