Verontwaardigde reacties op Vrouwendag-tweet Burger King

Verklaring

Het bedrijf voorzag de tweet snel van een verklaring. ,,Als ze willen natuurlijk. Slechts 20% van de chefs zijn vrouw. Wij hebben als missie de gender-verhouding in de restaurantindustrie te veranderen door vrouwelijke medewerkers de kans te bieden een culinaire carrière na te streven.” Het kwaad was echter al geschied. De tweet werd ze allesbehalve in dank afgenomen.

Reacties

,,Dit had jullie eerste tweet moeten zijn. Jullie moeten je pr-strategie maar eens gaan heroverwegen”, reageert iemand. Een andere twitteraar voelde de bui al hangen in het geval Burger King niet op tijd met een verklaring was gekomen. Weer een ander denkt dat de fastfoodketen er verstandig aan zou doen de persoon achter de post te ontslaan.