Lege wegen aanlokkelijk: honderden ’coronaracers’ rijbewijs kwijt

„Op de snelweg lijkt het erop dat mensen zich grotendeels aan de maximumsnelheid houden”, aldus een zegsman. Met name op de provinciale wegen hebben automobilisten lak aan de regels, benadrukt hij. 1100 bestuurders maakten het de afgelopen weken zo bont dat ze hun rijbewijs konden inleveren. In vergelijking met dezelfde periode in 2019 is dat meer dan twee keer zoveel.

Automobilisten die meer dan 50 km per uur te hard rijden, zijn als ze betrapt worden hun rijbewijs kwijt. Zo reed een 23-jarige bestuurder uit Den Bosch donderdagavond nog 79 kilometer per uur te hard door de stad. En ook in Apeldoorn misdroeg een 22-jarige motorrijder zich. Hij reed maar liefst 100 kilometer per uur te hard en werd na een ’levensgevaarlijke achtervolging’ klemgereden, aldus agenten.

Twee tieners zijn in Olst aangehouden op verdenking van een joyride, die tegen de gevel van een huis eindigde:

Handhaving

De politie zegt dat er net zoveel gecontroleerd wordt als normaal. De data van de overtredingen wordt geanalyseerd, waarna daar controles zoals met een laser op kunnen worden afgestemd.