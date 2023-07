Veel schade door brand na blikseminslag in woonboerderij Haren

HAREN - In een woonboerderij in Haren heeft zondagavond een uitslaande brand gewoed, nadat het huis tijdens het noodweer was getroffen door de bliksem. De schuur van het huis brandde volledig uit, de woning zelf liep „aanzienlijk” schade op, meldt de brandweer.