Man aangehouden die politieauto ramt tijdens achtervolging

Nadat de verdachte een stopteken had genegeerd, zetten agenten in een onopvallende politieauto de achtervolging in. Ze dwongen de bestuurder een eerste keer tot stoppen in de Jan van der Heijdenstraat in Den Haag. De man ramde de politieauto en ging er vandoor. Hij werd vervolgens klemgereden bij de verkeerslichten op de Genestetlaan in Rijswijk, maar reed opnieuw in op een politieauto en wist met hoge snelheid te ontkomen.

Vervolgens kregen de agenten hulp van collega’s in opvallende politieauto’s. Na een achtervolging parkeerde de man de auto in de Fagotstraat in Rijswijk, waar hij werd aangehouden.