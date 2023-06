Record verpulverd halverwege juni: nog nooit zo zonnig en uitzonderlijk warm

Het was niet alleen zonnig, maar ook heel warm. Meteoroloog Berend van Straten van Weeronline: ,,Op dit moment is zelfs nog de langste regionale hittegolf in een junimaand ooit bezig. Ook is er al een enorm lange tijd geen regen gevallen in grote delen van ons land en in De Bilt staat de teller vandaag op een record van 35 droge dagen op rij.”

VIDEO: Huidkanker ligt op de loer bij zonaanbidders: ‘Ongelooflijk dat dit nog gebeurt’

Veel zon en uitzonderlijk warm, maar nog niet alle records zijn verbroken. Net niet is de eerste helft van juni recordwarm geworden maar het scheelde heel erg weinig. ,,Normaal gesproken is de gemiddelde temperatuur in De Bilt over de eerste 15 dagen van juni 15,7 graden. Het record staat op 18,8 graden in 2007 en dit is met 18,7 net niet gehaald. Daarmee is deze eerste helft van juni de op één na warmste ooit in De Bilt”, zegt Van Straten.

En wie denkt dat we hebben gehad, komt bedrogen uit: ook de tweede helft van juni lijkt het ook bovengemiddeld warm te worden. Daarmee is het aannemelijk dat dit de warmste junimaand ooit gemeten wordt.