Studenten Vindicat eerder terug uit coronagebied

Vrijdag komen ze naar huis, terwijl dat zondag pas de bedoeling was. Het gaat om de studenten die met de georganiseerde nachtbussen naar het skigebied zijn afgereisd. Een klein groepje studenten dat met eigen vervoer is gegaan, overweegt nog om ook vrijdag terug te gaan of toch nog langer te blijven.

Er ontstond ophef over het skireisje, omdat de studentvereniging die vorige week door liet gaan, terwijl toen al bekend was dat in het gebied corona was opgedoken.

De negenhonderd Vindicat-leden die ondanks het aangescherpte reisadvies toch gingen skiën moeten bij thuiskomst „zichzelf in de gaten houden.” Dat zei RIVM-baas Jaap van Dissel dinsdag in een gesprek met de Tweede Kamer.

Dinsdag werd geadviseerd om alleen indien noodzakelijk naar het noorden van Italië te reizen. Eerder, op het moment van afreizen van de studenten, werd dat deel al als risicogebied aangewezen.

’Gezondheid boven alles’

„Dinsdagochtend hebben we allemaal een mail van de GGD ontvangen met onder meer hygiënevoorschriften. Wat wel te doen en wat vooral niet”, zei Floris Hamann, rector bij Vindicat en als zodanig aanspreekpunt voor de autoriteiten in Nederland, dinsdag over de skireis. „Iedereen hier is zich bewust van de serieuze situatie. Wij zijn geen experts, dus als de autoriteiten zeggen dat we vervroegd naar Nederland moeten terugkeren, dan doen we dat”, zei Hamann toen al. „Het is zeker niet zo dat het doorgaan van deze skivakantie voor ons op nummer één stond. De gezondheid van de negenhonderd studenten gaat boven alles.”