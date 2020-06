Model Emma krijgt na foute Insta-verzoekjes nu wereldklus

De 24-jarige Emma uit Utrecht poseert voor fotograaf Ritam Banerjee uit India via Facetime. Ⓒ Menno Bausch

Utrecht - Gescheiden door 6830 kilometer, verenigd door creativiteit. Onder de naam WhateverCLICKS in the time of corona fotografeert de Indiase Ritam Banerjee (44) uit Mumbai door middel van beeldbellen modellen uit de hele wereld. Ook Emma van Riel (24) uit Utrecht poseerde voor hem.