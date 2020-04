Dronken Pool maand de cel in voor bespugen agent

HORST - Een 34-jarige Pool is veroordeeld tot vier weken gevangenisstraf voor het bespugen van een agent. De man was zondagavond in Horst (Limburg) opgepakt wegens openbare dronkenschap. Tijdens het fouilleren op het politiebureau spuugde hij een agent in zijn gezicht, aldus een woordvoerder van de politie donderdag.