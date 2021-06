Alle coronavaccinatielocaties zetten vanaf maandag stempel in gele boekje

Buitenland

Spaanse disco’s krijgen uitzicht op zomeropening

Het nachtleven in Spanje kan vanaf half augustus gaan opleven in regio’s met relatief weinig coronabesmettingen, maar of de dansvloeren opengaan is nog onduidelijk. Minister van Volksgezondheid Carolina Darias bracht naar buiten dat voor de voorwaardelijke heropening geen groepsimmuniteit is vereist...