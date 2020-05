Ook maandag harde wind verwacht

In alle kustprovincies, het Waddengebied en ook boven het IJsselmeer kunnen zware windstoten rond de 75 kilometer per uur voorkomen. De harde wind en de windstoten houden aan tot maandagavond. Alleen in het noordelijk kustgebied neemt de harde wind in de loop van maandagmorgen al af.

Maandag wordt een frisse dag. De temperatuur varieert van 10 graden aan zee tot 14 graden landinwaarts.

De rest van de week is het droog met flink wat zon.