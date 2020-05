Temperatuur daalt in de middag rap, code geel voor de kust

Langs de westkust en de Waddeneilanden ontstaan vanaf het einde van de middag zware windstoten, verwacht het KNMI. Ook maandag blijven die nog.

Aan het eind van de middag is het 8-10 graden in het noorden, 14-15 in het midden en nog 19 graden in het zuidoosten. De stevige noordenwind maakt het voor het gevoel kouder, stelt Weeronline. Vooral in het zuiden en oosten is kans op wat regen en in Limburg is kans op een onweersbui. Maandag blijft het ook fris. De rest van de week is het droog met flink wat zon.

Het mooie weer van zaterdag verleidde veel mensen er op uit te trekken. Dat leidde hier en daar tot teveel drukte en afgesloten winkelstraten.