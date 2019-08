’Jeugd beter beschermen tegen online gokken’

„Met oog op de nieuwe wetgeving die online gokken legaliseert is het nog meer van belang dat de Kansspelautoriteit optreedt tegen online gokbedrijven die de wet overtreden en minderjarigen laat gokken op hun site. Ik wil dat online gokbedrijven die dit doen hun vergunning verliezen.”

Van der Graaf stelt minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) hierover Kamervragen.

Aanleiding is een onderzoek van de NOS waaruit waarin gesteld wordt dat gokbedrijven en de Kansspelautoriteit niet of nauwelijks hun verantwoordelijkheid nemen voor kinderen. Bij alle populaire gokwebsites is het voor minderjarigen eenvoudig om te gokken. Hoewel deelname van jongeren verboden is, ontbreekt overal leeftijdscontrole, stelt de NOS.

Het gaat om zowel een aanbieder met een vergunning voor online gokken in Nederland (Toto) als bedrijven die zo’n vergunning niet hebben. De Kansspelautoriteit kwam in 2016 ook al tot de conclusie dat goksites geen effectieve leeftijdscontroles doen, maar legde daarvoor nog nooit boetes op. Toch benadrukt bestuursvoorzitter René Jansen dat het beschermen van jongeren wel degelijk de hoogste prioriteit heeft.