Passagiers boos om ernstige vertraging Rotterdam Airport: ’Sfeer was grimmig’

Volgens de woordvoerder van de luchthaven stonden er maandagochtend ongeveer 150 passagiers te wachten op informatie voor een hotelkamer. De luchthaven had passagiers eerder geadviseerd om de luchthaven te verlaten. „We hebben ze gevraagd: ga naar huis of pak een hotel. Mensen zijn heel boos, de sfeer is grimmig”, zegt de woordvoerder.

Rond 12.30 meldde de luchthaven dat alle passagiers met een bus naar een hotel in Schiedam waren gebracht, of op eigen gelegenheid naar huis zijn gegaan, aldus lokale omroep Rijnmond.

Volgens de zegsman moet Corendon informatie geven aan de passagiers over de reis, niet de luchthaven. Bij Corendon Nederland is men echter aan het verkeerde adres, aldus een woordvoerster. Men vindt het erg vervelend, maar de Turkse maatschappij Corendon Airlines International (CAI) blijkt de verantwoordelijke.

Geluidsoverlast

CAI reageerde maandagmiddag met een statement, waarin een en ander wordt uitgelegd. Door vertraging op zondagavond mocht het toestel niet meer landen op Rotterdam, en werd uitgeweken. Het vliegtuig zou rond 21.00 uur vertrekken, maar dat ging niet door. Na 23.00 uur mogen passagierstoestellen niet landen op Rotterdam The Hague Airport wegens geluidsoverlast. CAI vroeg naar eigen zeggen om een uitzondering, maar kreeg nul op het rekest.

Vervolgens lukte het ook niet om alternatief vervoer naar Münster te regelen, waar het vliegtuig was geland. Vanwege personeelskrapte en vliegtijden moest het vliegtuig daarna weer verder het schema in, waardoor de Rotterdamse passagiers achterbleven.

Volgens passagiers kregen ze geen contact met Corendon. „Het is lastig om contact te krijgen met Corendon, begrijp ik. Heel vervelend dat deze mensen zolang geen informatie hebben gekregen”, aldus de zegsman.

Compensatie

CAI benadrukt het erg vervelend te vinden dat het zo is gelopen en kijkt of er toch nog eerder vertrokken kan worden. ,,We doen ons uiterste best om passagiers tevreden te stellen, zelfs onder deze chaotische omstandigheden’’, aldus CAI, dat benadrukt dat men niet ’de makkelijke manier heeft gekozen’ door te kiezen voor het schrappen van vluchten op Schiphol. ,,We hebben ze verplaatst naar Rotterdam’’, klinkt het. Over compensatie zegt CAI het volgende: ,,Als klein gebaar krijgen de mensen dinsdag gratis eten en drinken aan boord.”