Rechter: Trump, Ivanka en Donald Jr. moeten getuigen

Volgens rechter Arthur Engoron is nu al duidelijk dat het Openbaar Ministerie „grote hoeveelheden bewijsmateriaal voor mogelijke financiële fraude boven tafel heeft gekregen.” Daarom wil hij het OM de mogelijkheid geven om Trump en zijn kinderen onder ede te horen.

De civiele zaak draait om frauduleuze taxaties van Trumps vastgoed, op basis waarvan onder meer leningen en fiscale douceurtjes zouden zijn losgepeuterd. De advocaten van de voormalige president hadden zich verzet tegen de getuigenis, omdat hun cliënt daarmee zichzelf zou kunnen belasten in een strafzaak die parallel loopt aan deze fraudezaak.

Mogelijk tekent Trump beroep aan tegen de uitspraak. Als hij dat verliest, zou hij zich tijdens zijn verhoor op zijn zwijgrecht kunnen beroepen. Zijn zoon Eric deed dat toen hij eerder werd gehoord.

De advocaat van Donald Trump, Alina Habba, beschuldigde James van „selectieve vervolging en wangedrag dat dit land nog nooit heeft gezien”, daarbij verwijzend naar verklaringen die de „verachtelijke minachting” van de Democratische procureur-generaal voor Trump weerspiegelen. „Als hij niet was wie hij is, zou ze dit niet doen”, zei Habba. „Deze rechtbank kan helpen dit circus te stoppen.”

Volgens de aanklagers heeft het bedrijf misleidende verklaringen afgelegd aan geldschieters, verzekeraars en de belastingdienst over de waarde van zes eigendommen van Trump, waaronder golfclubs en bekende gebouwen zoals de Trump Tower in New York. Ook over het ’merk Trump’ zou zijn gelogen. Op die manier probeerde The Trump Organization mogelijk een veel gunstiger beeld van het vermogen van Trump te schetsen, aldus James.