Scholen worstelen met corona: dagelijks tientallen meldingen

Op het Tabor College in Hoorn geldt ook voor kinderen een afstandsregel. Ⓒ Martin Mooij

Utrecht - Dagelijks zijn er tientallen meldingen van scholen waar corona opduikt. Inmiddels gaat het volgens het Scholenmeldpunt, dat coronabesmettingen in de klas registreert, om ruim 500 scholen. Volgens het platform is dit aantal in een week tijd met ruim 100 scholen gestegen.