Noodkreet burgemeester Baarle-Nassau: ’Kom niet hierheen voor vuurwerk’

Baarle-Nassau en Baarle-Hertog vormen samen een dorp aan beide kanten van de grens. Baarle-Nassau hoort bij Nederland en Baarle-Hertog bij België. Dit bekent dus dat zij allebei andere corona- en vuurwerkregels hebben.

Veel Nederlanders trekken nu naar Baarle-Hertog toe omdat daar wel vuurwerk verkocht mag worden en in Nederland niet. „We betreuren het dat vele Nederlanders over de grens gaan winkelen en vuurwerk aanschaffen”, schrijft burgemeester Marjon de Hoon-Veelenturf op Facebook.

Met vrees kijkt de politie naar de jaarwisseling. Ondanks een verbod wordt massaal vuurwerk ingeslagen.

’Kunnen niet overal tegelijk zijn’

De burgemeester schrijft ook dat het ingewikkeld is. „We doen samen met de politie en onze boa’s wat binnen onze mogelijkheden ligt, om de situatie beheersbaar te houden. We kunnen echter niet overal tegelijk zijn én we zijn geen bevoegd gezag op het Belgisch grondgebied van Baarle-Hertog.”

Eerder heeft de politie bij controles in en rond Baarle-Nassau circa 500 kilo vuurwerk in beslag genomen. Agenten hielden bij Baarle-Nassau steekproefsgewijs drie weken lang controles op de import van vuurwerk. De politie heeft geen mensen aangehouden, maar wel een aantal boetes uitgedeeld. Bij de controles is vooral vuurwerk van de categorie F2 in beslag genomen. Daarbij gaat het onder meer om knalvuurwerk en vuurpijlen.