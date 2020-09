Zwarte historicus ’komt uit de kast’ als blank

De zelfverklaarde 38-jarige ’historicus van de Afrikaanse politiek, ideeën en culturele praktijken’ geeft een groot web aan leugens bloot en gaat diep door het stof. Geboren als Joods meisje in een voorstad van Kansas City heeft ze haar hele leven er alles aan gedaan om de ’zwarte identiteit’ aan te nemen. „Een identiteit die ik niet heb mogen claimen”, aldus Krug.

Krug deed zich onder meer voor als iemand met Noord-Afrikaanse en Caraïbische roots. „Ik heb geen ander leven dan de leugen die ik heb geleefd.” Krug geeft zelf kindertrauma’s de schuld van het toe-eigenen van rassen en cultuur. „Als tiener kon ik gewoon weglopen naar een nieuwe plek en een nieuwe persoon worden. Nu kan ik nergens naartoe rennen. Dit is de schade die ik zoveel anderen heb aangedaan. Nu heb ik een einde gemaakt aan een leven waar ik in eerste instantie niet eens recht op had”, schrijft ze.

Ontmaskering

Een andere professor stelt dat hij en andere collega’s achter de ware identiteit van de vrouw waren gekomen en dat dat de enige reden is dat ze nu ’met de billen bloot gaat’. Dat meldt de New York Post. Krug zelf claimt dat ze het al eerder had willen vertellen, maar te bang was.

Activisme

Krug, die zich eerder ook aansluit bij de Black Lives Matter beweging, heeft in het verleden laten zien een activistische kant te hebben. Eerder doken al beelden op van Krug tijdens een tirade tijdens een hoorzitting van de New Yorkse gemeenteraad. Ook zou de naam ’Jess La Bombera’ hebben aangenomen en in straattaal tegen agenten hebben geschreeuwd.