Ayla Mintjes ’viel vaak op foute jongens’

AMSTERDAM - ,Dat zij zelf naar het ziekenhuis is gereden, zie ik helemaal voor me. Ayla was echt een bikkel.” Voormalige medewerkers van een zonnestudio in Amsterdam West, waar Ayla Mintjes tot 2020 werkte, roemen haar werklust. Maar het 27-jarige slachtoffer van de wilde schietpartij zondagavond aan de Maassluisstraat maakte volgens ex collega’s niet altijd de goede keuzes: ’ze viel vaak op foute jongens’.