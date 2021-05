Slachtoffer liquidatie Amsterdam is 27-jarige Ayla

De auto waarin de vrouw zat werd zondag zwaar onder vuur genomen. Ayla Mintjes bestuurde de wagen en raakte zwaargewond door de kogels. Ze wist nog naar het ziekenhuis te rijden waar ze overleed aan haar verwondingen.

Bijrijder doelwit

Haar bijrijder was het vermoedelijke doelwit. De Telegraaf meldde maandag dat de man wordt gelieerd aan de groepering rond Ali ’De Iraniër’ D. die een oorlog uitvecht met de groep rond het gedetineerde cocaïnekopstuk Roger ’Piet Costa’ P.. De aanslag zou een vergelding zijn voor een liquidatie in Rotterdam vorig jaar op iemand uit ’de groep Costa’. De bijrijder, zo zeggen meerdere bronnen, is een contact van een familielid van Ali D. en veelvuldig in aanraking geweest met justitie.

Het onderzoek naar de liquidatie is nog in volle gang. Een uitgebrand busje dat is aangetroffen met automatische wapens wordt onderzocht op sporen en de politie heeft een 20-jarige man opgepakt voor betrokkenheid bij de schietpartij.