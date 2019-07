Twee Nederlandse doden bij zwaar ongeluk in Spanje

De auto van het gezin botste zondag op de AP7 op een Belgische auto. Ook een Belgische vrouw van 25 jaar en een peuter van 2 zouden ook bij het ongeval zijn omgekomen. Dat heeft Guardia Civil van Alicante aan het Nieuwsblad bevestigd.

De Nederlandse en Belgische auto kwamen net na 15.00 uur met elkaar in aanraking op de AP7, ter hoogte van badplaats El Campello, een kilometer voor de tolheffingspoortjes. Het was een fatale botsing die beide auto’s totaal vernield achterliet.

Reanimatie

Reddingswerkers kwamen ter plekke met twee helikopters en twee ambulances. Ze zouden onder meer nog hebben geprobeerd het kindje te reanimeren, maar zonder resultaat. Volgens de reddingswerkers was de identificatie van de slachtoffers moeilijk, omdat ze geen identiteitsbewijzen bij zich hadden.

De gewonden werden met een helikopter en ambulances naar ziekenhuizen in Alicante overgebracht. De weg werd na het ongeval ontzet, zodat hulpdiensten hun werk konden doen. Pas na drie uur werd de weg weer vrijgegeven en rond 18 uur kon het verkeer weer verder rijden.

Over de oorzaak is nog niets bekend. Spaanse media meldden dat een van de bestuurders plotseling van rijbaan is veranderd, omdat het ongeluk op een stuk van de snelweg was waar wordt voorgesorteerd voor het nemen van een andere autosnelweg.

