Vader sluit zoon (39) maandenlang op zolder op omdat hij werkloos is

De zaak kwam aan het licht doordat de zoon zijn vader te lijf was gegaan. Zijn moeder belde de politie. Eerst dacht agenten aan een ordinaire vechtpartij, maar tijdens lichamelijk onderzoek bleek het slachtoffer extreem mager te zijn. „Hij deed me denken aan die beelden van gevangenen in kampen”, zo flapt een van de aanwezigen eruit.

Tijdens een verhoor vertelde de man dat hij een jaar na het verlies van zijn baan terugkeerde naar zijn ouderlijk huis. Volgens de vader deed zijn zoon er niet genoeg aan om een nieuwe baan te vinden en vindt hem maar een nietsnut. Hij sluit zijn zoon vervolgens op op zolder.

De man kreeg niet te eten, maar wist af en toe stiekem ’s nachts de koelkast te bereiken om de restjes op te eten. Maar als zijn vader daarachter komt, wordt het luik van de zolder afgesloten, zo melden Franse media.

De vader moet zich in februari voor de rechter melden. Buren verklaren niet in de gaten gehad te hebben dat de 39-jarige man maandenlang in het huis opgesloten zat.