Duitse moslims in actie tegen ISIS

In Berlijn voegden politici en niet-moslims zich bij ongeveer duizend islamieten die tegen ISIS protesteerden. Zij beklemtoonden dat veruit de meeste moslims vreedzaam zijn en keerden zich tegen aanslagen op moskeeën en andere uitingen van haat tegen moslims.

De Duitse autoriteiten schatten dat 400 Duitse moslims zich bij IS hebben aangesloten. Politici hebben de 4 miljoen moslims in het land opgeroepen waakzaam te zijn, zodat jongeren zich niet tot een keuze voor IS laten verleiden.