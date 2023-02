Premium Het beste van De Telegraaf

’Het leek wel een aardbeving, het was zo eng’ Bewoners stomverbaasd na explosie Rotterdam: ’Ik denk dat ze per ongeluk ons huis kozen’

Door Gerda Frankenhuis en Martijn Schoolenberg

De politie doet onderzoek na de explosie aan de Zoutziedersstraat in Rotterdam. Ⓒ JB Media

Rotterdam - De verbijstering is enorm in Rotterdam-Delfshaven na twee explosies in de nacht van zondag op maandag. Volgens de politie zijn er geen gewonden. De stomverbaasde slachtoffers zeggen onschuldig te zijn. „Ik heb geen vijanden.”