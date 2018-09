Nederlanders verdeeld in mening over moslims

Van de ruim 1000 respondenten antwoordde vorig maand 39 procent '(zeer) negatief' te staan tegenover moslims in Nederland. Dat was in 2010 nog 31 procent. De groep die zei '(zeer) positief' te zijn, steeg ook, van 15 naar 22 procent. De toename van de twee uitgesproken meningen ging ten koste van de 'neutrale' groep, die slonk van 52 naar 37 procent.

De groep die negatief is over de islam, is wel gegroeid. 49 procent zegt nu (zeer) negatief te zijn, tegen 33 procent in 2010. De groep die zich positief uitspreekt is geslonken van 14 naar 11 procent, terwijl de neutrale groep ook is afgenomen van 51 naar 37 procent. Vier jaar geleden maakten respondenten nog nauwelijks onderscheid tussen 'moslims' en 'islam'.

Vragen over vrijheid van meningsuiting en privacy versus veiligheid leidden ook tot verdeeldheid. De vrijheid van meningsuiting zou niet mogen gelden als er sprake is van discriminatie, vind 51 procent. Ruim een vijfde is het daar niet mee eens en 24 procent is neutraal. Daarnaast zeg 44 procent bereid te zijn vrijheden in te leveren voor meer veiligheid. Een iets grotere groep, 47 procent, wil dat juist niet.