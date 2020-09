’Carnaval 2021 wordt niet uitbundig, maar wel een beleving’

„We moeten omdenken, mensen”, aldus Van de Laar tijdens een vergadering die eigenlijk in het stadion van Willem II in Tilburg was gepland, maar vanwege de aangescherpte coronaregels werd verplaatst naar internet. „Die grote bijeenkomsten, dat wordt hem niet.” Dat wil echter niet direct zeggen dat het jaar 2021 het zonder carnaval moet stellen. Vanuit de verenigingen zijn al tal van ideeën geopperd om toch op verantwoorde wijze iets te kunnen organiseren, zo werd duidelijk.

Straten versieren

Sommige dingen kunnen sowieso, ongeacht welke regels halverwege februari van kracht zijn: straten versieren, praalwagens op pleinen zetten, carnavalsmuziek door speakers afspelen, exposities houden in de openlucht of etalages aankleden is altijd mogelijk. „Dat geeft sfeer aan je stad’, aldus de voorzitter van de BCF.

Verenigingen zitten momenteel nog vooral vol vragen, bleek tijdens de bijeenkomst, waarin meer dan honderd afgevaardigden van carnavalsverenigingen deelnamen. Zo vragen velen zich af hoe de regels er in februari uit zullen zien en of het überhaupt mogelijk zal zijn om fysieke activiteiten te organiseren. Binnen welke grenzen dat mogelijk is, zal afhangen van de actuele noodverordening, maakten ambtenaren van de drie Brabantse veiligheidsregio’s nog eens duidelijk. Momenteel betekent dat bijvoorbeeld dat bij bijeenkomsten binnen niet meer dan dertig mensen aanwezig mogen zijn.

Tijdslots

Werken met tijdslots zou uitkomst kunnen bieden, zei Van de Laar. Een andere optie die tijdens de bijeenkomst werd genoemd is om bijvoorbeeld een optocht zonder publiek te organiseren. Mensen kunnen de praalwagens dan vanuit huis bekijken via een livestream. Hetzelfde is bijvoorbeeld mogelijk bij optredens of belangrijke lokale rituelen, zoals de symbolische begrafenis van boer Knillis waarmee in Den Bosch (Oeteldonk) het carnaval steevast wordt afgesloten.

De voorzitters van de veiligheidsregio’s maakten vorige week al duidelijk dat de traditionele grootschalige feesten niet kunnen. Ze nodigden de verenigingen uit om alternatieven te bedenken. Dat proces is inmiddels in gang gezet. Sommige verenigingen, zoals CV de Wallepikkers uit Zaltbommel (Mispelgat) organiseren een zomercarnaval. Begin december moeten verenigingen hun plannen voor februari indienen.