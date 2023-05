Premium Het beste van De Telegraaf

Geen Nederlandse F-16’s, wel steun tribunaal Zelenski niet uit Nederland weg met lege handen

Door onze parlementaire redactie Kopieer naar clipboard

Zelenski bezocht de militaire basis Kamp Soesterberg met minister Ollongren en minister-president Rutte. Ⓒ ANP

Den Haag - De Oekraïense president Volodimir Zelenski is niet met lege handen uit Nederland vertrokken. Hoewel hij nog geen F-16’s krijgt, steunt het kabinet wél zijn voorstel voor een oorlogstribunaal in Den Haag. Zelenski reisde donderdag in recordtempo door het land en sprak de koning, premier Rutte, ministers én militairen. Dat het bezoek uitgerekend op 4 mei plaatsvond, zorgde voor hoon bij sommige oppositieleiders.