Madame Tussauds kijkt naar rookschade kleding

Die is volgens een woordvoerder vrijdag vrijwel weg en het museum is daarom vanaf 10.00 uur weer open. Een gespecialiseerd bedrijf is ingeschakeld om de brandlucht te verwijderen. „De geur is nagenoeg weg, al zullen de bezoekers op sommige plekken misschien nog wel wat ruiken.” De beelden zijn onbeschadigd. In hoeverre de brandlucht de outfits van de beelden heeft aangetast, moet later op de dag duidelijk worden. „Ik kan daar nog geen uitspraken over doen. Het zijn allemaal bijzondere kledingstukken, soms gedoneerd door de sterren zelf of speciaal gemaakt. Zoals de replica van de blauwe jurk die koningin Máxima droeg bij de kroning, gemaakt door Jan Taminiau.”

De brand verwoestte de woning op de derde etage, op de hoek van het Rokin en de Kromelleboogsteeg. Hierbij kwam veel rook vrij. Het vuur sloeg niet over naar omliggende gebouwen, maar uit voorzorg werden die wel ontruimd. Ook werd de omgeving, inclusief een deel van de Kalverstraat en de Dam, afgezet. Volgens een woordvoerder van de politie is het lastig de oorzaak te achterhalen. „We gaan niet uit van opzet. Mogelijk is de brand ontstaan omdat de bewoner aan het klussen was.”