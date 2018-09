Uren geen trams in Rotterdam door ongeluk

Het ongeluk gebeurde aan het Zuster Hennekeplein, in de buurt van het centraal station. De monteur raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht, liet de veiligheidsregio weten. Reizigers moesten het zonder trams stellen en waren aangewezen op lijnbussen, de metro of de extra pendelbussen die de RET inzette.

