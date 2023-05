Ajax slaat aanbod Halsema voor huldiging vrouwenelftal af: ’Moment verre van ideaal’

De Ajax-vrouwen werden wél kampioen van Nederland. Dat leverde hen een ontvangst in de ambtswoning van Halsema op, waar de burgemeester hen verraste met een heuse publieke huldiging. Een primeur voor een vrouwenelftal.

De huldiging moest aanstaande maandag plaatsvinden op het Leidseplein, een locatie waar de mannen van Ajax alleen nog van mogen dromen. Maar opeens gaat het hele feest toch niet door. Ajax blijkt er zelf geen trek in te hebben.

„Formeel klopt het dat wij burgemeester Halsema hebben gevraagd de huldiging te heroverwegen, dat hebben we vandaag gedaan”, zegt een woordvoerder van Ajax. Volgens haar had de club dit verzoek de afgelopen weken ook al vaker gedaan bij de gemeente.

Twijfels over feestelijkheid

„De belangrijkste reden is dat wij van mening zijn dat het moment verre van ideaal is. Het moment van kampioenschap is al even geleden”, zegt de woordvoerder. Bovendien is er maandag nog een finale die de vrouwen ook kunnen verliezen. Daarom waren er twijfels over hoe feestelijk het nog zou zijn.

„Iets anders dat meespeelt is dat de achterban van de Ajax-vrouwen niet de omvang heeft als die van de mannen. Als de opkomst laag is, waar we wel bang voor zijn, draagt dat niet bij aan de positieve beeldvorming van vrouwenvoetbal in het algemeen en het team in het bijzonder”, aldus de woordvoerder. „We vroegen ons serieus af hoeveel mensen daar op af zouden komen.”

De plotselinge timing is opmerkelijk. Vandaag liet supportersvereniging AFCA weten faliekant tegen een vrouwenhuldiging te zijn. Zij vinden dat zo’n huldiging alleen bij het eerste (mannen)elftal past. Ook vinden ze het ’een politiek statement’ van Halsema en de Amsterdamse gemeenteraad.

Volgens de woordvoerder van Ajax is de club niet gezwicht voor de bezwaren van AFCA en was de brief aan de gemeente al verstuurd voor de bezwaren van de supporters verschenen.