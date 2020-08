Zes jaar cel en tbs geëist voor doden van moeder

Het slachtoffer was vanuit haar woning in Maarheeze naar haar zoon in Eindhoven gegaan om hem te helpen met huishoudelijke klussen. De verdachte was tijdens het bezoek van zijn moeder herhaaldelijk boos op haar, blijkt uit geluidsopnamen.

De man heeft zichzelf direct aangegeven bij de politie. Later kon de man zich niets meer herinneren van het geweld. Uit het rapport van het Pieter Baan Centrum blijkt dat de verdachte verminderd toerekeningsvatbaar is door onder andere een waanstoornis. Het OM ziet onvoldoende aanwijzingen voor (een vooraf beraamde) moord, de officier van justitie gaat uit van een woedeaanval.

De rechtbank in Den Bosch doet op 14 september uitspraak.