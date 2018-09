Destiny grootste lancering op Twitch

“Onze community staat bekend om hun behoefte aan delen, vermaken en inspireren,” aldus David Dague, community manager bij Bungie. “Het is dan ook geweldig om te zien dat fans hun ervaring met Destiny – van de Tower tot de Crucible en de Vault of Glass Raid – uitzonden op Twitch. We zijn vereerd door het enthousiasme en hopen dat onze community weet dat we meekijken, lachen en applaudisseren in de studio.”

Twitch-gebruikers hebben al meer dan 240 miljoen minuten aan Destiny-gameplay bekeken.