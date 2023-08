Rusland heeft met succes maanlander gelanceerd

De lancering gebeurde vanaf Vostotsjni, een ruimtebasis die Rusland in het verre oosten heeft gebouwd. De 26 inwoners van een dorp in de buurt werden tijdelijk geëvacueerd wegens de mogelijkheid van vallende raketonderdelen. De Russische ruimtevaartorganisatie Roskosmos streamde de lancering.

Eindbestemming van de Luna-25 is de zuidpool van de maan, een gebied waar vermoedelijk water aanwezig is in de vorm van ijs. Ook India heeft een vaartuig naar dat gebied gestuurd. Dat landt op 23 augustus, rond dezelfde tijd als de Luna-25. Maar volgens Rusland zitten ze elkaar niet in de weg.

In 1966 maakte de Sovjet-Unie als eerste land een zachte maanlanding. Tien jaar later bezocht de Sovjet-Unie de maan voor het laatst. Het is de eerste keer dat Rusland op de maan zal landen.