Nederlander gered van vissersboot op Bahama’s

De 59-jarige man werkte als machinist op een vissersboot in de wateren bij de paradijselijke eilandengroep toen hij last kreeg van pijn op de borst. De bemanning nam contact op met de hulpdiensten, waarna de dienstdoende arts besloot dat het het beste was om de Nederlander van boord te halen.

Om dat voor elkaar te krijgen werden een Hercules (een militair vliegtuig) en een helikopter ingezet. Die laatste takelde de man van boord en bracht hem naar de hoofdstad van de Bahama’s, Nassau. Daar werd de man met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.