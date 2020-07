Mondkapjesplicht houdt gemoederen bezig

Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Het is een waar dilemma: wel of geen mondkapjesplicht in openbare ruimtes. Onze buurlanden hebben er al aan moeten geloven en ook in veel van de populaire Europese vakantielanden zijn mondkapjes niet meer uit het straatbeeld weg te denken. Loopt Nederland straks ook met een lapje stof over straat? De kwestie houdt de gemoederen bezig, maar de meningen zijn nog ernstig verdeeld.