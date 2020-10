Motorclub Caloh Wagoh wenst rechtbank ’lekker de tering’

De clubprominente Delano R. en Greg R. (geen familie) zouden een oproep hebben gekregen. Die is naar de gevangenis gestuurd waar zij nu zitten. Het is echter niet duidelijk of zij de oproep hebben ontvangen. Ook de broer van Delano zou een oproep hebben ontvangen, maar hij is geen prominent lid en zou daarom geen partij willen zijn in deze zaak.

Advocaat Anis Boumanjal treedt op namens een aantal leden van de club, maar omdat zij volgens hem niet heel hoog in de organisatie zitten, kan hij geen inhoudelijk verweer voeren. Ook gaf hij aan pas op het laatste moment te zijn ingevlogen voor deze zaak. De rechtbank gaat nu nadenken of de zaak moet worden uitgesteld of maandag toch kan doorgaan.

Het Openbaar Ministerie wil met deze rechtszaak ook deze motorclub via de rechter laten verbieden. Volgens het OM is de club „structureel en onlosmakelijk” verbonden met criminaliteit en niet met een passie voor motorrijden. „Veel leden kunnen niet eens op een motor rijden”, liet het OM eerder al weten.

Caloh Wagoh heeft in Nederland enkele honderden leden. De club is voortgekomen uit de Haagse bende Crips. In 2016 is deze bende met de outlaw motorclub Trailer Trash Maro Djipen (’Ons Leven’) MC samengevoegd tot Caloh Wagoh.

Leider en oprichter Delano R. zit al tijden in de cel op verdenking van betrokkenheid bij meerdere liquidaties, net als de als ’godfather’ te boek staande Greg R. Beide kopstukken zijn volgens het OM „moordmakelaars” bij wie je een „moord op bestelling” kon regelen. Een van die opdrachtgevers zou Ridouan Taghi zijn, hoofdverdachte in het grote liquidatieproces Marengo.

Het verzoek om Caloh Wagoh te verbieden is onderdeel van het landelijk optreden tegen zogeheten outlaw motorcycle gangs. Eerder zijn door de rechter al onder meer Bandidos, Satudarah, Hells Angels en No Surrender verboden. Het hoger beroep van de Hells Angels loopt nog, het gerechtshof in Arnhem doet daarin half december uitspraak.