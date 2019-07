Vertrekkend Kamerlid Dierenpartij voelde zich gekooid

Van Kooten is ontevreden over de koers van de partij. Want waar veel kiezers zich juist aangetrokken voelden tot de verbreding van de partij (niet alleen voor de dieren, maar ook voor klimaat en sociale onderwerpen. „Echter, tot mijn grote spijt zie ik eerder een versmalling dan een verbreding in de onderwerpen die de Partij voor de Dieren tot haar ’core business’ rekent.”

In een verklaring op Facebook laat het scheidend Kamerlid weten dat ze haar ongenoegen heeft uitgesproken over de beperkte blik van haar partij. Tot verbetering heeft dat kennelijk niet geleid. Ze behoudt haar zetel omdat het probleem voor de breed geïnteresseerde kiezer daarmee niet wordt opgelost. Bovendien is ze moeder geworden, zo verklaart ze. „In strijd voor een leefbare aarde voor toekomstige generaties mogen de mensen die nú leven niet vergeten worden.”

Van Kooten heeft als lid van de dierenpartij vaker gebotst met de partijleiding. Zo werd ze in 2017 teruggefloten toen ze in tv-programma Pauw van plan was een ’te persoonlijk verhaal’ te vertellen. Als Kamerlid was Femke Merel van Kooten overigens geen hoogvlieger.

Oprichter van de partij en senator Nico Koffeman is woedend over het opstappen van Van Kooten. „Hier stoppen mijn gedachten. Dit is zetelroof.” Dat ze moeite had met de koers, zegt hem overigens niets.

Via twitter laat de partij weten het vertrek van Van Kooten te betreuren. „De fractie werd onverwacht geconfronteerd met haar besluit. We zijn onaangenaam verrast dat ze ervoor kiest haar zetel mee te nemen en verder te gaan als eenmansfractie.”