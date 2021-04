Video

Ziekenhuis bezorgd: ‘Gaat wéér de verkeerde kant op’

Het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam gaat vanaf komende maandag het aantal IC-bedden opschalen. De situatie in het ziekenhuis is penibel, alle medewerkers lopen op hun tandvlees. Dit stelt Jefrey Vermeulen, medisch manager van de spoedeisende hulp.