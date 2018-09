Drew Barrymore geeft kinderen acteerverbod

"Mochten ze het toch willen, dan mogen ze acteren als ze achttien zijn, maar niet eerder", zegt de actrice die zelf op 7-jarige leeftijd doorbrak in de Steven Spielberg-klassieker E.T the Extra-Terrestrial.

"Het is niet zo dat ik ze wil totaal wil afschermen", legt ze uit. "Maar ik wil mijn kinderen wel beschermen."

Drew trouwde anderhalf jaar geleden met Will Kopelman, samen kregen zij dochter Olive. Vorige maand beviel de 39-jarige actrice van hun tweede kindje, Frankie Barrymore Kopelman.

"E.T. is het beste wat me ooit is overkomen, omdat het mijn levensrichting heeft bepaald", vertelt de actrice tegen Mail on Sunday. "Ik had geen normale thuissituatie. De wereld van film gaf me daarvoor een goed alternatief."

Voor haar eigen kinderen ligt de situatie volgens de actrice anders. "Zij hebben wel een gezonde familiebasis. Mijn kinderen krijgen alles wat ze nodig hebben."

